Как достичь «справедливой мобилизации»: мнение представителя бизнеса Харькова

В условиях дефицита человеческих и финансовых ресурсов в вопросе мобилизации необходимо найти баланс — чтобы и войско пополнялось, и имели возможность работать те, кто платит налоги, которые идут в том числе на финансирование армии. Такое мнение в комментарии МГ «Объектив» выразил президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.

«Хотя многим это не понравится, скажут, что это несправедливо, — все, кто работает «в белую», должны иметь приоритет перед теми, кто не работает или работает «в черную». Потому что именно работающие «в белую» люди генерируют налоги, которые идут в бюджет. Поэтому я считаю, что ТЦК должны в своих подходах к мобилизации учитывать, что «белый» бизнес является основой для обеспечения устойчивости и обороноспособности армии. Партнеры на зарплаты военнослужащим средства не дают, это только наши налоги. Этот баланс надо искать… Не секрет, что те, кто «в белую» работает, показывают больший процент обновления данных военнообязанных именно потому, что имеют возможность бронировать. А те, кто официально не работают, даже часто и данные не обновили. То есть найти этих людей сложнее», — говорит Чумак.

Он констатировал, что это сложно, ведь для отделения «белого» бизнеса от «черного» нужно внедрять определенные инструменты. Также, по его мнению, помочь в процессе могут центры занятости.

«Люди, которые не работают и получают помощь от государства, не платят налоги. Мне скажут, что это несправедливо. Но если мы ищем баланс и нам нужны деньги на финансирование армии, другого у нас не получится. Плюс можно посмотреть по статистике количество использования питьевой воды, электроэнергии, отопления в тех громадах, где существенно увеличилось количество населения. Население, которое нигде не трудоустроено и не работает. Это люди, не генерирующие налоги, которые финансируют армию. Тезис «или работай, или воюй» я полностью поддерживаю», — подчеркнул глава ОО.

Экономическое бронирование, по его убеждению, — это в первую очередь инструмент для прогнозируемости. Потому что работодатель, сотрудника которого мобилизовали по пути в офис или на предприятие, во-первых, сталкивается с нарушением рабочего процесса, а во-вторых, должен искать и обучать нового специалиста.

«Экономическая мобилизация позволяет самому работодателю решать, кто ему больше всего нужен, и еще и государству за это платить деньги. То есть государство получает дополнительно средства, причем когда люди говорят, что забронируют всех — нет, это невозможно, потому что есть прибыль компании. Больше, чем ты получаешь прибыли, ты потратить на людей не можешь. Опять же, есть тезис, что при «экономическом бронировании будут воевать только бедные». Извините, а бронирование, которое сейчас есть, не экономическое, обычное. Разве там бедные не воюют? Чтобы забронировать сейчас людей без экономического бронирования, компания должна выплачивать некоторый размер заработной платы, которая выше минимальной, и это опять же не про бедных. То есть оно ничем не отличается от действующей системы бронирования. Только тем, что принимает решение именно работодатель. Сейчас у нас принимает решение государство, кого мы можем забронировать, какая компания критическая», — подытожил Чумак.