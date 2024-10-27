Не испугала зима, а налоги могут: Чумак не исключает отток бизнеса из Харькова
Накануне холодов и зимы, которая по прогнозам руководства Харькова может стать самой сложной с начала полномасштабной войны, из города не наблюдалось массового выезда компаний и предприятий. Однако этому может способствовать поднятие военного налога в Украине, отметил в комментарии МГ «Объектив» президент ОО «Ассоциация частных работодателей» Александр Чумак.
«Неопределенная неопределенность. Это перманентное наше состояние, потому что постоянно у нас идут обстрелы. Если в начале года это были обстрелы ракетные, то сейчас — КАБами. Агрессор постоянно вносит изменения в применение КАБов и увеличивает их дальность. Это большой риск. Поэтому бизнес, который, к сожалению, не смог себе обеспечить альтернативные источники электроэнергии, рассматривал возможность или приостановить деятельность, или релоцироваться», — говорит Чумак.
В частности, переместили склады за пределы Харькова компании, которые занимались поставками в супермаркеты продуктов короткого срока хранения (молочка, сыры и прочее). Также Чумак знает предприятия, которые полностью или частично перевезли свои производства на Полтавщину уже летом.
«Апрель, май, когда было очень горячо, бизнес как-то еще перетерпел, а вот в июне уже некоторые компании принимали такое решение. Они часто не попадают в статистику, которую обнародует Кабмин, именно потому, что такие компании не обращаются за помощью в релокации. Они просто собрали быстро что-то и вывезли. Как правило, это компании, где товары имеют большой риск быть поврежденными без восстановления или являются пожароопасными. Например, склад автошин держать в Харькове очень рискованно. Потому что «прилет» является большим риском для пожара. Мы сейчас военных переобуваем в зимнюю резину, она под заказ приезжает через пару дней. Это признак того, что складов нет в Харькове», — отмечает президент ОО.
По оценке Чумака, сейчас бизнес Харькова балансирует на уровне нуля — то есть прибыль покрывает убытки. Это, по его словам, подтверждает отсутствие массовой релокации из города.
«Как будет зимой, все эксперты говорят, что есть большой риск именно из-за увеличения налогов, что этот баланс может уйти в минус сейчас. Увеличение именно военного налога будет работать на наемный персонал негативно, потому что именно у него зарплата уменьшится. Если компания не имеет ресурсов компенсировать эту разницу, она вроде бы небольшая, 3,5%, но в любом случае наемный человек, который вдруг начинает получать меньше зарплату, он в первую очередь не государство будет хейтить, а работодателя. Я знаю компании, которые имеют резерв, они перекроют этот минус, а другие компании, особенно микро, маленькие, у них таких ресурсов может не быть. Поэтому они считают очень тщательно каждую гривну, каждую копейку. Если будет идти в минус, то есть большой риск, что компании или приостановят на зиму деятельность, примерно до апреля, или сократят деятельность, или будут релоцироваться», — не исключает Чумак.
Поэтому сейчас, отмечает он, очень важна поддержка бизнеса государством, поскольку местные громады не имеют на это ресурсов.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 22:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне холодов и зимы, которая по прогнозам руководства Харькова может стать самой сложной с начала полномасштабной войны, из города не наблюдалось массового выезда предприятий".