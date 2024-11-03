Використовують евакуаційний транспорт як таксі: що відбувається на Куп’янщині
Мешканці Куп’янського району періодично звертаються до волонтерів, щоб “евакуюватися” до Харкова. Насправді ж, розв’язавши свої питання, повертаються під обстріли.
Подробиці в етері нацмарафону розповів начальник Куп’янської РДА Андрій Канашевич.
“Дійсно, є люди, особливо люди похилого віку, яким потрібно виїхати розв’язати якісь питання, й вони намагаються таким чином залучати волонтерів: виїжджати до Харкова, розв’язувати свої питання, потім повертатися маршрутним транспортом. І після того знову за деякий час викликають волонтерські бригади та говорять про те, що вони хочуть евакуюватися. Ми це контролюємо. Координаційний гуманітарний центр це контролює. Не нехтує, звичайно, такими зверненнями, але роз’яснює людям, що все ж таки це ресурс, і не треба ним зловживати, й потрібно використовувати за призначенням. Якщо ти виїхав у евакуацію, то ти маєш перебувати на тій території, де на сьогодні безпечно“, – поділився Канашевич.
Він зазначив, що зараз на лівому березі річки Оскіл у Куп’янському районі лишається близько 2300 мешканців. Людей усіма силами вмовляють виїхати. До постійних обстрілів зараз додалася нова проблема – морози.
“Похолодало. Уже температура наближається до позначки “нуль градусів”. Враховуючи, що відновлювати критичну інфраструктуру на лівому березі – що стосується електро-, водо-, газопостачання – неможливо у зв’язку з безпековою ситуацією, то оце все в купі має бути стимулом для людей не залишаться на цих територіях“, – пояснив начальник РВА.
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Також тим, хто опирається евакуації, весь час нагадують, що будь-якої миті може просто не стати можливості виїхати: росіяни вперто б’ють по мостах і переправах через Оскіл.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, канашевич, куп'янск, Купянский район, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2024 в 15:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Куп’янського району періодично звертаються до волонтерів, щоб “евакуюватися” до Харкова. Насправді ж, розв’язавши свої питання, повертаються під обстріли".