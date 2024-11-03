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Используют эвакуационный транспорт как «такси»: что происходит на Купянщине

Общество 15:09   03.11.2024
Оксана Горун
Используют эвакуационный транспорт как «такси»: что происходит на Купянщине скриншот

Жители Купянского района периодически обращаются к волонтерам, чтобы «эвакуироваться» в Харьков. На самом же деле, порешав свои вопросы, возвращаются под обстрелы.

Подробности в эфире нацмарафона рассказал начальник Купянской РГА Андрей Канашевич.

«Действительно, есть люди, особенно пожилые люди, которым нужно выехать решить какие-то вопросы, и они пытаются таким образом привлекать волонтеров: выезжать в Харьков, решать свои вопросы, затем возвращаться маршрутным транспортом. И после этого через некоторое время снова вызывают волонтерские бригады и снова говорят о том, что они хотят эвакуироваться. Мы контролируем это. Координационный гуманитарный центр это контролирует. Не пренебрегает, конечно, подобными обращениями, но разъясняет людям, что это — ресурс, и не надо им злоупотреблять, и нужно его использовать по назначению. Если ты выехал в эвакуацию, то ты должен находиться на той территории, где сегодня безопасно», — поделился Канашевич.

Он отметил, что сейчас на левом берегу реки Оскол в Купянском районе остается около 2300 жителей. Людей всеми силами уговаривают выехать. К постоянным обстрелам сейчас добавилась новая проблема — морозы.

«Похолодало. Температура уже приближается к отметке «ноль градусов». Учитывая, что восстанавливать критическую инфраструктуру на левом берегу – что касается электро-, водо-, газоснабжения – невозможно в связи с ситуацией в сфере безопасности, то все это вместе должно быть стимулом для людей не оставаться на этих территориях», — пояснил начальник РВА.

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Также тем, кто сопротивляется эвакуации, все время напоминают, что в любой момент может просто не стать возможности выехать: россияне упорно бьют по мостам и переправам через Оскол.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 15:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Купянского района периодически обращаются к волонтерам, чтобы «эвакуироваться» в Харьков. На самом же деле, порешав свои вопросы, возвращаются под обстрелы".