Используют эвакуационный транспорт как «такси»: что происходит на Купянщине
Жители Купянского района периодически обращаются к волонтерам, чтобы «эвакуироваться» в Харьков. На самом же деле, порешав свои вопросы, возвращаются под обстрелы.
Подробности в эфире нацмарафона рассказал начальник Купянской РГА Андрей Канашевич.
«Действительно, есть люди, особенно пожилые люди, которым нужно выехать решить какие-то вопросы, и они пытаются таким образом привлекать волонтеров: выезжать в Харьков, решать свои вопросы, затем возвращаться маршрутным транспортом. И после этого через некоторое время снова вызывают волонтерские бригады и снова говорят о том, что они хотят эвакуироваться. Мы контролируем это. Координационный гуманитарный центр это контролирует. Не пренебрегает, конечно, подобными обращениями, но разъясняет людям, что это — ресурс, и не надо им злоупотреблять, и нужно его использовать по назначению. Если ты выехал в эвакуацию, то ты должен находиться на той территории, где сегодня безопасно», — поделился Канашевич.
Он отметил, что сейчас на левом берегу реки Оскол в Купянском районе остается около 2300 жителей. Людей всеми силами уговаривают выехать. К постоянным обстрелам сейчас добавилась новая проблема — морозы.
«Похолодало. Температура уже приближается к отметке «ноль градусов». Учитывая, что восстанавливать критическую инфраструктуру на левом берегу – что касается электро-, водо-, газоснабжения – невозможно в связи с ситуацией в сфере безопасности, то все это вместе должно быть стимулом для людей не оставаться на этих территориях», — пояснил начальник РВА.
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Также тем, кто сопротивляется эвакуации, все время напоминают, что в любой момент может просто не стать возможности выехать: россияне упорно бьют по мостам и переправам через Оскол.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: канашевич, купянск, Купянский район, новости Харькова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2024 в 15:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Купянского района периодически обращаются к волонтерам, чтобы «эвакуироваться» в Харьков. На самом же деле, порешав свои вопросы, возвращаются под обстрелы".