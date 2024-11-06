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Слабкий туман. Якою буде погода 7 листопада у Харкові та області

Погода 20:31   06.11.2024
Оксана Якушко
Слабкий туман. Якою буде погода 7 листопада у Харкові та області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра, 7 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤. Слабкий туман🌫.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: 1 – 6° тепла, вдень 5 – 10° тепла.

По місту: Без істотних опадів🌤. Слабкий туман🌫.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 3 – 5° тепла, вдень 7 – 9° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 20:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 7 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".