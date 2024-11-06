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Слабый туман. Какой будет погода 7 ноября в Харькове и области

Погода 20:31   06.11.2024
Оксана Якушко
Слабый туман. Какой будет погода 7 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 7 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Слабый туман 🌫.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: 1 — 6° тепла, днем ​​5 — 10° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Слабый туман 🌫.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 3 — 5° тепла, днем ​​7 — 9° тепла.

Читать также: Ночью снег с дождем. Какой будет погода 6 ноября в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 20:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 7 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".