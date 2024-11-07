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“Кооперативна схема”: землю біля водойми в Харкові забирають у поліцейських

Суспільство 19:03   07.11.2024
Олена Нагорна
“Кооперативна схема”: землю біля водойми в Харкові забирають у поліцейських

Землю поблизу Олексіївського лугопарку в Харкові площею 1,38 гектара й вартістю 30,5 мільйонів гривень повернуть державі. У суді було встановлено, що дві ділянки незаконно передали поліцейським за “кооперативною схемою”.

У квітні 2019 року Харківська міськрада безплатно передала у приватну власність житлово-будівельному кооперативу ділянки у в’їзді Буковому. Власниками землі, виділеної за рахунок житлової та громадської забудови, стали п’ятеро співробітників поліції, інформує обласна прокуратура.

Згідно з матеріалами справи, на ділянках планувалось будівництво зблокованих будинків для поліцейських, які перебувають у черзі щодо поліпшення житлових умов у міськраді.

“При цьому більшість загальної кількості учасників кооперативу, понад 30 осіб, не перебували на обліку в міськраді щодо поліпшення житлових умов та навіть не писали заяви щодо вступу до кооперативу. Крім того, кооператив не є житлово-будівельним кооперативом в розумінні вимог глави 5 Житлового кодексу України та ст. 41 Земельного кодексу України. Вказаний кооператив фактично є обслуговуючим, його мета, порядок створення, організації та діяльності не відповідає вимогам житлово-будівельного кооперативу. Отже, члени кооперативу не мають права на поліпшення житлових умов”, – зазначають у прокуратурі.

Східний апеляційний господарський суд задовольнив позов про визнання недійсним рішення міськради та скасування права власності на ділянки за житлово-будівельним кооперативом.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 19:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Землю поблизу Олексіївського лугопарку в Харкові площею 1,38 гектара й вартістю 30,5 мільйонів гривень повернуть державі".