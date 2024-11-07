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Спалив військове авто, ще одне – не встиг: харків’янину «світить» в’язниця

Суспільство 14:54   07.11.2024
Вікторія Яковенко
Спалив військове авто, ще одне – не встиг: харків’янину «світить» в’язниця Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть 25-річного чоловіка, який, за даними слідства, намагався знищити автомобілі українських захисників.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, харків’янин, який вже неодноразово мав проблеми із законом, у серпні в пошуках заробітку через месенджер «Telegram» вийшов на «роботодавця». Куратор запропонував фігуранту підпалювати військові авто, а за це пообіцяв 1500 доларів. Обов’язковою умовою співпраці була фото- або відеофіксація «результату» виконаної задачі.

«16 серпня близько 21:00 чоловік на проспекті Тракторобудівників побачив автомобіль «Mitsubishi Carisma», який мав візуальні ознаки військового транспортного засобу. Отримавши від куратора вказівку діяти за визначеним планом, за допомогою заздалегідь підготовленої запалювальної суміші, обвинувачений підпалив автівку, від чого відбулось її займання. Свої дії чоловік зафільмував на мобільний телефон. У результаті дій палія власнику автівки — колишньому військовослужбовцю — завдано матеріальну шкоду», – розповіли у прокуратурі.

За декілька днів фігурант вже на вулиці Валентинівській побачив «Volkswagen Transporter Т4» зеленого кольору. Він надіслав фото авто «роботодавцю» та чекав подальших вказівок від нього. Однак, у цей час чоловіка помітили правоохоронці, тож грошей він так і не отримав.

Наразі фігурант у СІЗО. Йому інкримінують ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14, ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

сжег авто в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
сжег авто в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
сжег авто в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
сжег авто в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: 40 тис грн за підпал авто військового ЗСУ: виконавця судитимуть у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 14:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть 25-річного чоловіка, який, за даними слідства, намагався знищити автомобілі українських захисників.".