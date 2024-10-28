40 тис грн за підпал авто військового ЗСУ: виконавця судитимуть у Харкові
За даними слідства, 19-річний мешканець села Ударне знайшов “роботу” у Телеграм-каналі у липні цього року. Вона стосувалася підпалу авто військових ЗСУ.
“Замовник оголосив ціну в розмірі 40 тис. гривень за підпал одного автомобіля, на що фігурант погодився. Надалі обвинувачений приїхав до Харкова та заселився до готелю. 26 липня 2024 року в нічний час доби, перебуваючи на вул. Чоботарській в Холодногірському районі Харкова, він підпалив автомобіль «Land Rover Range Rover», що належить українському військовослужбовцю. Зловмисник за допомогою пляшки з легкозаймистою сумішшю, яку приготував заздалегідь, підпалив транспортний засіб. Як наслідок — автомобіль вигорів вщент. «Процес» фігурант фільмував на власний телефон”, – написали в Харківській обласній прокуратурі.
Невдовзі правоохоронці затримали хлопця. Гроші за підпал він все ж таки встиг отримати. Попередньо, уточнили в прокуратурі, ТГ-канали, де публікують такі “замовлення”, контролюються російськими спецслужбами.
“Прокурорами Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 19-річного громадянина за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період та умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України)“, – додали у прокуратурі.
Якщо провину хлопця доведуть, йому загрожує до 10 років у в’язниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 11:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними слідства, 19-річний мешканець села Ударне знайшов “роботу” у Телеграм-каналі у липні цього року. Вона стосувалася підпалу авто військових ЗСУ.".