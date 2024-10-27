Десятки п’яних водіїв попалися в суботу на дорогах Харкова
Минулої доби патрульні виявили на дорогах Харкова 41 водія з ознаками сп’яніння.
Одну з машин – ВАЗ – копи зупинили ввечері 26 жовтня у Салтівському районі за порушення правил дорожнього руху, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
“Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1.21 проміле”, – розповіли патрульні.
На водія склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Читайте також: Понад 20 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: патрульная полиция Харьковской области, пьяный водитель, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Десятки п’яних водіїв попалися в суботу на дорогах Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 11:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби патрульні виявили на дорогах Харкова 41 водія з ознаками сп’яніння".