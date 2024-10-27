Десятки п’яних водіїв попалися в суботу на дорогах Харкова

Минулої доби патрульні виявили на дорогах Харкова 41 водія з ознаками сп’яніння.

Одну з машин – ВАЗ – копи зупинили ввечері 26 жовтня у Салтівському районі за порушення правил дорожнього руху, інформують в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат якого склав 1.21 проміле”, – розповіли патрульні.

На водія склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.