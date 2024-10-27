Десятки пьяных водителей попались в субботу на дорогах Харькова

За минувшие сутки патрульные обнаружили на дорогах Харькова 41 водителя с признаками опьянения.

Одну из машин — ВАЗ — копы остановили вечером 26 октября в Салтовском районе за нарушение ПДД, информируют в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Во время общения инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Осмотр мужчина прошел с помощью прибора Drager, результат которого составил 1.21 промилле», — рассказали патрульные.

На водителя составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

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