Live
  • Пн 28.10.2024
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.31
  • EUR 44.71

40 тыс грн за поджог авто военного ВСУ: исполнителя будут судить в Харькове

Происшествия 11:29   28.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
40 тыс грн за поджог авто военного ВСУ: исполнителя будут судить в Харькове

По данным следствия, 19-летний житель села Ударное нашел «работу» в Телеграм-канале в июле этого года. Она касалась поджога авто военных ВСУ.

«Заказчик объявил цену в размере 40 тыс. гривен за поджог одного автомобиля, на что он согласился. В дальнейшем обвиняемый приехал в Харьков и заселился в гостиницу. 26 июля 2024 в ночное время суток, находясь на ул. Чеботарской в ​​Холодногорском районе Харькова, он поджег автомобиль «Land Rover Range Rover», принадлежащий украинскому военнослужащему. Злоумышленник с помощью бутылки с легковоспламеняющейся смесью, которую приготовил заранее, поджег транспортное средство. Как следствие — автомобиль выгорел дотла. «Процесс» фигурант снимал на собственный телефон», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Вскоре правоохранители задержали парня. Деньги за поджог он все же успел получить. Предварительно, уточнили в прокуратуре, ТГ-каналы, где публикуют подобные «заказы», контролируются российскими спецслужбами.

«Прокурорами Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего гражданина по фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 1 ст. 114-1, .2 ст.)», – добавили в прокуратуре.

Если вину парня докажут — ему грозит до 10 лет в тюрьме.

Читайте также: Десятки пьяных водителей попались в субботу на дорогах Харькова

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 28.10: «прилеты» по Харьковщине, 21 пострадавший
Новости Харькова – главное за 28.10: «прилеты» по Харьковщине, 21 пострадавший
28.10.2024, 10:47
Кому на Харьковщине не будут забивать окна после «прилетов», объяснили в ХОВА
Кому на Харьковщине не будут забивать окна после «прилетов», объяснили в ХОВА
28.10.2024, 12:07
Что планируют россияне на Харьковском направлении — Машовец дал прогноз
Что планируют россияне на Харьковском направлении — Машовец дал прогноз
28.10.2024, 10:16
Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали (обновлено)
Ночью РФ ударила по многоэтажке в Харькове, семь людей пострадали (обновлено)
28.10.2024, 07:08
Двумя ФАБ с УМПК ударили по Харькову: прокуратура показала последствия (видео)
Двумя ФАБ с УМПК ударили по Харькову: прокуратура показала последствия (видео)
27.10.2024, 23:58
Бесплатная реабилитация для переселенцев на Харьковщине: инструкция ОВА
Бесплатная реабилитация для переселенцев на Харьковщине: инструкция ОВА
28.10.2024, 12:28

Новости по теме:

16:54
В Харькове подожгли авто женщины: под подозрением – ее сожитель (фото)
12:49
Экотеррор РФ или, может быть, поджог – Коваленко о пожарах на Харьковщине
13:59
Собаку с 10 щенками чуть не сожгли живьем пироманы в Харькове
16:43
За ночь поджег шесть авто военных: в Харькове задержали контрактника-дезертира
15:08
Поджог военных авто в Харькове: патрульные рассказали, как ловили «пироманов»

Вы читали новость: «40 тыс грн за поджог авто военного ВСУ: исполнителя будут судить в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным следствия, 19-летний житель села Ударное нашел «работу» в Телеграм-канале в июле этого года. Она касалась поджога авто военных ВСУ.".