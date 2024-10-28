40 тыс грн за поджог авто военного ВСУ: исполнителя будут судить в Харькове
По данным следствия, 19-летний житель села Ударное нашел «работу» в Телеграм-канале в июле этого года. Она касалась поджога авто военных ВСУ.
«Заказчик объявил цену в размере 40 тыс. гривен за поджог одного автомобиля, на что он согласился. В дальнейшем обвиняемый приехал в Харьков и заселился в гостиницу. 26 июля 2024 в ночное время суток, находясь на ул. Чеботарской в Холодногорском районе Харькова, он поджег автомобиль «Land Rover Range Rover», принадлежащий украинскому военнослужащему. Злоумышленник с помощью бутылки с легковоспламеняющейся смесью, которую приготовил заранее, поджег транспортное средство. Как следствие — автомобиль выгорел дотла. «Процесс» фигурант снимал на собственный телефон», – сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Вскоре правоохранители задержали парня. Деньги за поджог он все же успел получить. Предварительно, уточнили в прокуратуре, ТГ-каналы, где публикуют подобные «заказы», контролируются российскими спецслужбами.
«Прокурорами Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего гражданина по фактам препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период и умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 1 ст. 114-1, .2 ст.)», – добавили в прокуратуре.
Если вину парня докажут — ему грозит до 10 лет в тюрьме.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: поджог, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 11:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным следствия, 19-летний житель села Ударное нашел «работу» в Телеграм-канале в июле этого года. Она касалась поджога авто военных ВСУ.".