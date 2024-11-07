Сжег военное авто, еще одно – не успел: харьковчанину «светит» тюрьма (фото)
В Харькове будут судить 25-летнего мужчину, который, по данным следствия, пытался уничтожить автомобили украинских защитников.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, харьковчанин, который уже неоднократно имел проблемы с законом, в августе в поисках заработка через Telegram вышел на «работодателя». Куратор предложил фигуранту поджигать военные авто, а за это пообещал 1500 долларов. Обязательным условием сотрудничества было фото- или видеофиксация «результата» выполненной задачи.
«16 августа около 21:00 мужчина на проспекте Тракторостроителей увидел автомобиль Mitsubishi Carisma, который имел визуальные признаки военного транспортного средства. Получив от куратора указание действовать по определенному плану, с помощью заранее подготовленной зажигательной смеси, обвиняемый поджег машину, от чего произошло ее возгорание. Свои действия мужчина снял на мобильный телефон. В результате действий поджигателя владельцу автомобиля — бывшему военнослужащему — причинен материальный ущерб», — рассказали в прокуратуре.
Через несколько дней фигурант уже на улице Валентиновской увидел Volkswagen Transporter Т4 зеленого цвета. Он отправил фото авто «работодателю» и ожидал дальнейших указаний от него. Однако, в это время мужчину заметили правоохранители, так что денег он так и не получил.
Сейчас фигурант в СИЗО. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14, ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период), ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Если вину мужчины докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, военное, прокуратура, сжег, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 14:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 25-летнего мужчину, который, по данным следствия, пытался уничтожить автомобили украинских защитников.".