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«Кооперативная схема»: землю возле водоема в Харькове забирают у полицейских

Общество 19:03   07.11.2024
Елена Нагорная
«Кооперативная схема»: землю возле водоема в Харькове забирают у полицейских

Землю вблизи Алексеевского лугопарка в Харькове площадью 1,38 гектара и стоимостью 30,5 миллионов гривен вернут государству. В суде было установлено, что два участка незаконно передали полицейским по «кооперативной схеме».

В апреле 2019 года Харьковский горсовет бесплатно передал в частную собственность жилищно-строительному кооперативу участки во въезде Буковом. Владельцами земли, выделенной за счет жилой и общественной застройки, стали пятеро сотрудников полиции, информирует областная прокуратура.

Согласно материалам дела, на участках планировалось строительство сблокированных домов для полицейских, которые находятся в очереди на улучшение жилищных условий в горсовете.

«При этом большинство общего количества участников кооператива, более 30 человек, не состояли на учете в горсовете по улучшению жилищных условий и даже не писали заявления о вступлении в кооператив. Кроме того, кооператив не является жилищно-строительным в понимании требований главы 5 Жилищного кодекса Украины и ст. 41 Земельного кодекса Украины. Указанный кооператив фактически является обслуживающим, его цель, порядок создания, организации и деятельности не соответствует требованиям жилищно-строительного кооператива. Следовательно, члены кооператива не имеют права на улучшение жилищных условий», — отмечают в прокуратуре.

Восточный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск о признании недействительным решения горсовета и отмене права собственности на участки за жилищно-строительным кооперативом.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 19:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Землю вблизи Алексеевского лугопарка в Харькове площадью 1,38 гектара и стоимостью 30,5 миллионов гривен вернут государству".