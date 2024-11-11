Вісім танків і понад 600 солдатів: 3-тя ОШБр – про втрати РФ на Харківщині
Фото: 3-тя ОШБр
Третя штурмова бригада традиційно підбила підсумки за тиждень – яких втрат завдала супротивнику в Харківській області.
Як повідомили у телеграм-каналі бригади, за період з 3 по 9 листопада вони ліквідували 299 окупантів та ще 320 поранили.
Захисники підбили та вивели з ладу чотири БМП, три МТ-ЛБ та вісім танків. Також ліквідовані БРЕМ, БМП-2 та багі. Серед втрат ворога в артилерії ідентифіковані МТ-12 «Рапіра» та три 120-мм міномети.
Також росіяни втратили два спостережні комплекси «Муром», окопні РЕБи, п’ять дронів «Ланцет» та точку зльоту БпЛА.
Інфографіка 3-ї ОШБр
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 20:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Третя штурмова бригада традиційно підбила підсумки за тиждень – яких втрат завдала супротивнику в Харківській області.".