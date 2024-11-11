Вісім танків і понад 600 солдатів: 3-тя ОШБр – про втрати РФ на Харківщині

Третя штурмова бригада традиційно підбила підсумки за тиждень – яких втрат завдала супротивнику в Харківській області.

Як повідомили у телеграм-каналі бригади, за період з 3 по 9 листопада вони ліквідували 299 окупантів та ще 320 поранили.

Захисники підбили та вивели з ладу чотири БМП, три МТ-ЛБ та вісім танків. Також ліквідовані БРЕМ, БМП-2 та багі. Серед втрат ворога в артилерії ідентифіковані МТ-12 «Рапіра» та три 120-мм міномети.

Також росіяни втратили два спостережні комплекси «Муром», окопні РЕБи, п’ять дронів «Ланцет» та точку зльоту БпЛА.



Інфографіка 3-ї ОШБр