Восемь танков и больше 600 солдат: 3-я ОШБр — о потерях РФ на Харьковщине

Третья штурмовая бригада традиционно подвела итоги за неделю — какие потери нанесла противнику в Харьковской области.

Как сообщили в Telegram-канале бригады, за период с 3 по 9 ноября они ликвидировали 299 оккупантов и еще 320 ранили.

Защитники подбили и вывели из строя четыре БМП, три МТ-ЛБ и восемь танков. Также ликвидированы БРЭМ, БМП-2 и багги. Среди потерь врага в артиллерии идентифицированы МТ-12 «Рапира» и три 120-мм миномета.

Также россияне потеряли два наблюдательных комплекса «Муром», окопные РЭБы, пять дронов «Ланцет» и точку взлета БпЛА.



Инфографика 3-й ОШБр