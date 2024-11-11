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Восемь танков и больше 600 солдат: 3-я ОШБр — о потерях РФ на Харьковщине

Общество 20:45   11.11.2024
Елена Нагорная
Восемь танков и больше 600 солдат: 3-я ОШБр — о потерях РФ на Харьковщине Фото: 3-я ОШБр

Третья штурмовая бригада традиционно подвела итоги за неделю — какие потери нанесла противнику в Харьковской области.

Как сообщили в Telegram-канале бригады, за период с 3 по 9 ноября они ликвидировали 299 оккупантов и еще 320 ранили.

Защитники подбили и вывели из строя четыре БМП, три МТ-ЛБ и восемь танков. Также ликвидированы БРЭМ, БМП-2 и багги. Среди потерь врага в артиллерии идентифицированы МТ-12 «Рапира» и три 120-мм миномета.

Также россияне потеряли два наблюдательных комплекса «Муром», окопные РЭБы, пять дронов «Ланцет» и точку взлета БпЛА.


Инфографика 3-й ОШБр

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 20:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Третья штурмовая бригада традиционно подвела итоги за неделю — какие потери нанесла противнику в Харьковской области".