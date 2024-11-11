Восемь танков и больше 600 солдат: 3-я ОШБр — о потерях РФ на Харьковщине
Фото: 3-я ОШБр
Третья штурмовая бригада традиционно подвела итоги за неделю — какие потери нанесла противнику в Харьковской области.
Как сообщили в Telegram-канале бригады, за период с 3 по 9 ноября они ликвидировали 299 оккупантов и еще 320 ранили.
Защитники подбили и вывели из строя четыре БМП, три МТ-ЛБ и восемь танков. Также ликвидированы БРЭМ, БМП-2 и багги. Среди потерь врага в артиллерии идентифицированы МТ-12 «Рапира» и три 120-мм миномета.
Также россияне потеряли два наблюдательных комплекса «Муром», окопные РЭБы, пять дронов «Ланцет» и точку взлета БпЛА.
Инфографика 3-й ОШБр
Читайте также: Все больше бронетехники применяет РФ на Харьковщине: как это связано с погодой
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 3-я ОШБр, потери, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Восемь танков и больше 600 солдат: 3-я ОШБр — о потерях РФ на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Третья штурмовая бригада традиционно подвела итоги за неделю — какие потери нанесла противнику в Харьковской области".