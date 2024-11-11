Ворог продовжує тероризувати Куп’янщину. Синєгубов про обстріли району

Про обстріли Куп’янського району та Харкова поінформував вранці 11 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 09:30 ворог ударив по селу Вільхуватка. Там внаслідок обстрілу зруйнована господарська споруда, уточнив Синєгубов. А вночі Куп’янський район знову опинився під російським обстрілом.

“02:40 Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне, ворожі удари по цивільному підприємству, пошкоджено приміщення елеватора, пошкоджено вікна та двері адміністративної будівлі”, – написав начальник ХОВА.

Також він нагадав, що напередодні вранці під ударом ЗС РФ опинився Харків. “Прилетіло” по лісосмузі в Київському районі, обійшлося без руйнувань і постраждалих.