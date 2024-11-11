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Ворог продовжує тероризувати Куп’янщину. Синєгубов про обстріли району

Події 08:15   11.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ворог продовжує тероризувати Куп’янщину. Синєгубов про обстріли району Скриншот

Про обстріли Куп’янського району та Харкова поінформував вранці 11 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 09:30 ворог ударив по селу Вільхуватка. Там внаслідок обстрілу зруйнована господарська споруда, уточнив Синєгубов. А вночі Куп’янський район знову опинився під російським обстрілом.

“02:40 Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, с. Приколотне, ворожі удари по цивільному підприємству, пошкоджено приміщення елеватора, пошкоджено вікна та двері адміністративної будівлі”, – написав начальник ХОВА.

Також він нагадав, що напередодні вранці під ударом ЗС РФ опинився Харків. “Прилетіло” по лісосмузі в Київському районі, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 11 листопада: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 08:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстріли Куп’янського району та Харкова поінформував вранці 11 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.".