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Враг продолжает терроризировать Купянщину. Синегубов об обстрелах района

Происшествия 08:15   11.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Враг продолжает терроризировать Купянщину. Синегубов об обстрелах района Скриншот

Об обстрелах Купянского района и Харькова проинформировал утром 11 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 09:30 враг ударил по селу Ольховатка. Там вследствие обстрела разрушена хозпостройка, уточнил Синегубов. Ночью Купянский район вновь оказался под российским обстрелом.

«02:40 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Приколотное, вражеские удары по гражданскому предприятию, повреждены помещения элеватора, повреждены окна и двери административного здания», – написал начальник ХОВА.

Также он напомнил, что накануне утром под ударом ВС РФ оказался и Харьков. «Прилетело» по лесополосе в Киевском районе, обошлось без разрушений и пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстрелах Купянского района и Харькова проинформировал утром 11 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.".