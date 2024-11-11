Враг продолжает терроризировать Купянщину. Синегубов об обстрелах района

Об обстрелах Купянского района и Харькова проинформировал утром 11 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

Около 09:30 враг ударил по селу Ольховатка. Там вследствие обстрела разрушена хозпостройка, уточнил Синегубов. Ночью Купянский район вновь оказался под российским обстрелом.

«02:40 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, с. Приколотное, вражеские удары по гражданскому предприятию, повреждены помещения элеватора, повреждены окна и двери административного здания», – написал начальник ХОВА.

Также он напомнил, что накануне утром под ударом ВС РФ оказался и Харьков. «Прилетело» по лесополосе в Киевском районе, обошлось без разрушений и пострадавших.