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Новости Харькова — главное за 11 ноября: как прошла ночь

Украина 08:03   11.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 11 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосний

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:03

ГСЧС: в Харькове в пожаре погиб мужчина – горел частный дом

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, пожар возник в Индустриальном районе Харькова накануне в 19:06.

«Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит жилая комната и крыша дома на общей площади 30 кв. В очаге пожара огнеборцы обнаружили тело 59-летнего мужчины. Локализация огня прошла в 19:45, ликвидация – в 21:20. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели выезжали тушить на Харьковщине 11 возгораний, ни одно из них не связано с вражескими обстрелами, уточнили пожарные.

07:13

Взлет МиГа и Ту-95, угроза авиаобстрелов и ударов беспилотников: ночь на Харьковщине была «тревожной» 

Тревогу в Харькове и области объявили в 00:36. В наш регион из Сумщины и Полтавщины двигались вражеские БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ. 

В 02:08 беспилотники покинули нашу область, дали отбой. Однако ненадолго – уже в 02:20 тревогу возобновили. На этот раз – из-за пусков КАБ на Харьковщину. 

Вскоре вновь объявились и беспилотники. 

И российские авиабомбы. 

Лишь через два часа, в 04:19 прозвучал отбой. А в 06:22 в Воздушных силах зафиксировали взлет Ту-95МС, которые двигались в сторону пусковых  рубежей.

В 06:52 масштабную тревогу уже объявили по всей Украине — взлетел МиГ-31К. 

По состоянию на 07:13 тревога в Харьковской области все еще продолжается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".