Новости Харькова — главное за 11 ноября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:03

ГСЧС: в Харькове в пожаре погиб мужчина – горел частный дом

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, пожар возник в Индустриальном районе Харькова накануне в 19:06.

«Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит жилая комната и крыша дома на общей площади 30 кв. В очаге пожара огнеборцы обнаружили тело 59-летнего мужчины. Локализация огня прошла в 19:45, ликвидация – в 21:20. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели выезжали тушить на Харьковщине 11 возгораний, ни одно из них не связано с вражескими обстрелами, уточнили пожарные.

07:13

Взлет МиГа и Ту-95, угроза авиаобстрелов и ударов беспилотников: ночь на Харьковщине была «тревожной»

Тревогу в Харькове и области объявили в 00:36. В наш регион из Сумщины и Полтавщины двигались вражеские БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В 02:08 беспилотники покинули нашу область, дали отбой. Однако ненадолго – уже в 02:20 тревогу возобновили. На этот раз – из-за пусков КАБ на Харьковщину.

Вскоре вновь объявились и беспилотники.

И российские авиабомбы.

Лишь через два часа, в 04:19 прозвучал отбой. А в 06:22 в Воздушных силах зафиксировали взлет Ту-95МС, которые двигались в сторону пусковых рубежей.

В 06:52 масштабную тревогу уже объявили по всей Украине — взлетел МиГ-31К.

По состоянию на 07:13 тревога в Харьковской области все еще продолжается.