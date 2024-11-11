В Генштабе сообщили об уменьшении количества боев на Купянщине

Всего за сутки на Харьковщине было девять боев, уточнили в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался наступать шесть раз в районе Старицы и Волчанска. Тем временем на Купянском – ВСУ отбили три атаки россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Загрызового и Зеленой Рощи», – уточнили в ГШ.

Враг сбрасывал авиабомбы на такие населенные пункты области: Харьков, Волчье, Грековка, Ольховатка и Берестовое.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.