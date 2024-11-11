В Генштабе сообщили об уменьшении количества боев на Купянщине
Фото: Генштаб ВСУ
Всего за сутки на Харьковщине было девять боев, уточнили в Генштабе ВСУ.
На Харьковском направлении враг пытался наступать шесть раз в районе Старицы и Волчанска. Тем временем на Купянском – ВСУ отбили три атаки россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Загрызового и Зеленой Рощи», – уточнили в ГШ.
Враг сбрасывал авиабомбы на такие населенные пункты области: Харьков, Волчье, Грековка, Ольховатка и Берестовое.
Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 08:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки на Харьковщине было девять боев, уточнили в Генштабе ВСУ.".