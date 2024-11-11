У Генштабі повідомили про зменшення кількості боїв на Куп’янщині
Фото: Генштаб ВСУ
Загалом за добу на Харківщині було дев’ять боїв, уточнили в Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог намагався наступати шість разів у районі Стариці та Вовчанська. Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили три атаки росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю”, – уточнили в ГШ.
Ворог скидав авіабомби на такі населені пункти області: Харків, Вовче, Греківка, Вільхуватка та Берестове.
Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 08:32;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за добу на Харківщині було дев’ять боїв, уточнили в Генштабі ЗСУ.".