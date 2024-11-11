У Генштабі повідомили про зменшення кількості боїв на Куп’янщині

Загалом за добу на Харківщині було дев’ять боїв, уточнили в Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався наступати шість разів у районі Стариці та Вовчанська. Тим часом на Куп’янському – ЗСУ відбили три атаки росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю”, – уточнили в ГШ.

Ворог скидав авіабомби на такі населені пункти області: Харків, Вовче, Греківка, Вільхуватка та Берестове.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога.