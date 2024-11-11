Новини Харкова — головне за 11 листопада: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:03
ДСНС: у Харкові в пожежі загинув чоловік – горів приватний будинок
За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа виникла в Індустріальному районі Харкова напередодні о 19.06.
“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить житлова кімната та дах будинку на загальній площі 30 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась о 19:45, ліквідація – о 21:20. Причина загоряння встановлюється“, – написали у ДСНС.
Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити на Харківщині 11 загорянь, жодне з них не пов’язане з ворожими обстрілами, уточнили пожежники.
07:13
Зліт МіГа та Ту-95, загроза авіаобстрілів та ударів безпілотників: ніч на Харківщині була «тривожною»
Тривогу в Харкові та області оголосили о 00:36. У наш регіон із Сумщини та Полтавщини рухалися ворожі БПЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
О 02:08 безпілотники залишили нашу область, дали відбій. Проте ненадовго – вже о 02:20 тривогу відновили. На цей раз – через пуски КАБ на Харківщину.
Незабаром знову з’явилися і безпілотники.
І російські авіабомби.
Лише за дві години, о 04:19 пролунав відбій. А о 06:22 у Повітряних силах зафіксували зліт Ту-95МС, що рухалися у бік пускових рубежів.
О 06:52 масштабну тривогу оголосили вже по всій Україні – злетів МіГ-31К.
Станом на 07:13 тривога на Харківщині все ще триває.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".