Під Харковом – карантин: безпритульний скажений кіт напав на людей
Фото: zsv3207/GettyImages
Хворий на сказ безпритульний кіт покусав двох людей у селі Мала Рогань Харківського району Харківської області.
Випадок смертельно небезпечного інфекційного захворювання підтвердили у лабораторії. Постраждалі негайно звернулися за антирабічною допомогою до лікувального закладу, повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області.
В осередку сказу ветлікарі провели дезінфекцію. Згідно з рішенням комісії при Вільхівській СВА від 6 листопада, запроваджений карантин на території Малої Рогані та затверджений план комплексних заходів щодо ліквідації там сказу.
Читайте також: На Харківщині коза померла після укусу скаженої лисиці: де ввели карантин
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: бешенство, карантин, кот, малая рогань;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Під Харковом – карантин: безпритульний скажений кіт напав на людей»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 17:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хворий на сказ безпритульний кіт покусав двох людей у селі Мала Рогань Харківського району Харківської області.".