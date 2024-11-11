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Під Харковом – карантин: безпритульний скажений кіт напав на людей

Події 17:43   11.11.2024
Олена Нагорна
Під Харковом – карантин: безпритульний скажений кіт напав на людей Фото: zsv3207/GettyImages

Хворий на сказ безпритульний кіт покусав двох людей у ​​селі Мала Рогань Харківського району Харківської області.

Випадок смертельно небезпечного інфекційного захворювання підтвердили у лабораторії. Постраждалі негайно звернулися за антирабічною допомогою до лікувального закладу, повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області.

В осередку сказу ветлікарі провели дезінфекцію. Згідно з рішенням комісії при Вільхівській СВА від 6 листопада, запроваджений карантин на території Малої Рогані та затверджений план комплексних заходів щодо ліквідації там сказу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 17:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хворий на сказ безпритульний кіт покусав двох людей у ​​селі Мала Рогань Харківського району Харківської області.".