Під Харковом – карантин: безпритульний скажений кіт напав на людей

Хворий на сказ безпритульний кіт покусав двох людей у ​​селі Мала Рогань Харківського району Харківської області.

Випадок смертельно небезпечного інфекційного захворювання підтвердили у лабораторії. Постраждалі негайно звернулися за антирабічною допомогою до лікувального закладу, повідомляють у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області.

В осередку сказу ветлікарі провели дезінфекцію. Згідно з рішенням комісії при Вільхівській СВА від 6 листопада, запроваджений карантин на території Малої Рогані та затверджений план комплексних заходів щодо ліквідації там сказу.