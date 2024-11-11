Под Харьковом — карантин: бездомный бешеный кот напал на людей
Фото: zsv3207/GettyImages
Больной бешенством бездомный кот покусал двух людей в селе Малая Рогань Харьковского района Харьковской области.
Случай смертельно опасного инфекционного заболевания подтвердили в лаборатории. Пострадавшие немедленно обратились за антирабической помощью в лечебное учреждение, сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
В очаге бешенства ветврачи провели дезинфекцию. Согласно решению комиссии при Ольховской ПВА от 6 ноября, введен карантин на территории Малой Рогани и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации там бешенства.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бешенство, карантин, кот, малая рогань;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 17:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больной бешенством бездомный кот покусал двух людей в селе Малая Рогань Харьковского района Харьковской области.".