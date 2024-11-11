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Под Харьковом — карантин: бездомный бешеный кот напал на людей

Происшествия 17:43   11.11.2024
Елена Нагорная
Под Харьковом — карантин: бездомный бешеный кот напал на людей Фото: zsv3207/GettyImages

Больной бешенством бездомный кот покусал двух людей в селе Малая Рогань Харьковского района Харьковской области.

Случай смертельно опасного инфекционного заболевания подтвердили в лаборатории. Пострадавшие немедленно обратились за антирабической помощью в лечебное учреждение, сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В очаге бешенства ветврачи провели дезинфекцию. Согласно решению комиссии при Ольховской ПВА от 6 ноября, введен карантин на территории Малой Рогани и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации там бешенства.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 17:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больной бешенством бездомный кот покусал двух людей в селе Малая Рогань Харьковского района Харьковской области.".