Под Харьковом — карантин: бездомный бешеный кот напал на людей

Больной бешенством бездомный кот покусал двух людей в селе Малая Рогань Харьковского района Харьковской области.

Случай смертельно опасного инфекционного заболевания подтвердили в лаборатории. Пострадавшие немедленно обратились за антирабической помощью в лечебное учреждение, сообщают в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В очаге бешенства ветврачи провели дезинфекцию. Согласно решению комиссии при Ольховской ПВА от 6 ноября, введен карантин на территории Малой Рогани и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации там бешенства.