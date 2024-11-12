Нічні вибухи в Харкові: через обстріли постраждали троє людей

Вибухи в Харкові пролунали напередодні пізно ввечері, близько 22:00.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог випустив по місту ракети С-300/400. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, також є постраждалі.

“Постраждали троє цивільних: чоловіки 22 та 38 років, жінка 34 роки. У всіх гостра реакція на стрес, медична допомога надана на місці“, – написав Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунали 12 листопада близько 22.00. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” у Новобаварському та Холодногірському районі. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по Холодногірському району пошкоджений магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова.