Нічні вибухи в Харкові: через обстріли постраждали троє людей
Вибухи в Харкові пролунали напередодні пізно ввечері, близько 22:00.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог випустив по місту ракети С-300/400. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, також є постраждалі.
“Постраждали троє цивільних: чоловіки 22 та 38 років, жінка 34 роки. У всіх гостра реакція на стрес, медична допомога надана на місці“, – написав Синєгубов.
Нагадаємо, кілька вибухів пролунали 12 листопада близько 22.00. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” у Новобаварському та Холодногірському районі. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по Холодногірському району пошкоджений магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 07:44;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи в Харкові пролунали напередодні пізно ввечері, близько 22:00. ".