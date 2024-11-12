Ночные взрывы в Харькове: из-за обстрелов пострадали трое людей
Взрывы в Харькове прозвучали накануне поздно вечером, около 22:00.
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, враг выпустил по городу ракеты С-300/400. Вследствие удара повреждены жилые дома, также есть пострадавшие.
«Пострадали три гражданских: мужчины 22 и 38 лет, женщина 34 года. У всех острая реакция на стресс, медицинская помощь оказана на месте», – написал Синегубов.
Напомним, несколько взрывов прозвучали 12 ноября около 22:00. По данным мэра Игоря Терехова, «прилетело» в Новобаварском и Холодногорском районе. Позже стало известно, что в результате вражеского удара по Холодногорскому району поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, обстрел, удары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночные взрывы в Харькове: из-за обстрелов пострадали трое людей»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 07:44;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове прозвучали накануне поздно вечером, около 22:00. ".