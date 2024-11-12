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Ночные взрывы в Харькове: из-за обстрелов пострадали трое людей

Происшествия 07:44   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночные взрывы в Харькове: из-за обстрелов пострадали трое людей

Взрывы в Харькове прозвучали накануне поздно вечером, около 22:00. 

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, враг выпустил по городу ракеты С-300/400. Вследствие удара повреждены жилые дома, также есть пострадавшие.

«Пострадали три гражданских: мужчины 22 и 38 лет, женщина 34 года. У всех острая реакция на стресс, медицинская помощь оказана на месте», – написал Синегубов.

Напомним, несколько взрывов прозвучали 12 ноября около 22:00. По данным мэра Игоря Терехова, «прилетело» в Новобаварском и Холодногорском районе. Позже стало известно, что в результате вражеского удара по Холодногорскому району поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 07:44;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы в Харькове прозвучали накануне поздно вечером, около 22:00. ".