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Є постраждалі: Синєгубов про результати ударів по Харкову та Куп’янську

Події 08:42   12.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Є постраждалі: Синєгубов про результати ударів по Харкову та Куп’янську скриншот

Протягом доби ворог обстрілював Куп’янськ, а пізно ввечері вдарив по Харкову, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

По Куп’янському району росіяни вдарили о 15:57. Внаслідок обстрілу в Куп’янську-Вузловому горів приватний будинок, уточнив Синєгубов.

“22:10 м. Харків, Холодногірський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2-поверхову будівлю, скління вікон 20 житлових будинків. Постраждали троє людей: чоловіки 22, 38 років та жінка 34 роки”, – написав начальник ХОВА.

О 22:46 по Харкову “прилетіло” знову. На цей раз під ударом опинився Холодногірський район. Там пошкоджені вікна в багатоповерховому будинку.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог обстрілював Куп’янськ, а пізно ввечері вдарив по Харкову, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.".