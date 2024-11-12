Є постраждалі: Синєгубов про результати ударів по Харкову та Куп’янську

Протягом доби ворог обстрілював Куп’янськ, а пізно ввечері вдарив по Харкову, повідомив у ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов.

По Куп’янському району росіяни вдарили о 15:57. Внаслідок обстрілу в Куп’янську-Вузловому горів приватний будинок, уточнив Синєгубов.

“22:10 м. Харків, Холодногірський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2-поверхову будівлю, скління вікон 20 житлових будинків. Постраждали троє людей: чоловіки 22, 38 років та жінка 34 роки”, – написав начальник ХОВА.

О 22:46 по Харкову “прилетіло” знову. На цей раз під ударом опинився Холодногірський район. Там пошкоджені вікна в багатоповерховому будинку.