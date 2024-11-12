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Есть пострадавшие: Синегубов о результатах ударов по Харькову и Купянску

Происшествия 08:42   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Есть пострадавшие: Синегубов о результатах ударов по Харькову и Купянску скриншот

В течение суток враг обстреливал Купянск, а поздно вечером ударил по Харькову, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.

По Купянскому району россияне ударили в 15:57. Вследствие обстрела в Купянске-Узловом горел частный дом, уточнил Синегубов.

«22:10 г. Харьков, Холодногорский р-н. В результате обстрела повреждено 2-этажное здание, остекление окон 20 жилых домов. Пострадали три человека: мужчины 22, 38 лет и женщина 34 года», – написал начальник ХОВА.

В 22:46 по Харькову «прилетело» снова. На этот раз под ударом оказался Холодногорский район. Там повреждены окна в многоэтажном доме.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг обстреливал Купянск, а поздно вечером ударил по Харькову, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".