Есть пострадавшие: Синегубов о результатах ударов по Харькову и Купянску
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В течение суток враг обстреливал Купянск, а поздно вечером ударил по Харькову, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.
По Купянскому району россияне ударили в 15:57. Вследствие обстрела в Купянске-Узловом горел частный дом, уточнил Синегубов.
«22:10 г. Харьков, Холодногорский р-н. В результате обстрела повреждено 2-этажное здание, остекление окон 20 жилых домов. Пострадали три человека: мужчины 22, 38 лет и женщина 34 года», – написал начальник ХОВА.
В 22:46 по Харькову «прилетело» снова. На этот раз под ударом оказался Холодногорский район. Там повреждены окна в многоэтажном доме.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг обстреливал Купянск, а поздно вечером ударил по Харькову, сообщил в утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов.".