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Новости Харькова — главное за 12 ноября: как прошла ночь

Украина 08:33   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 12 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:33

Генштаб: 11 раз враг наступал на Харьковщине, где СОУ отбивали штурмы

На Харьковском направлении ВСУ сдержали восемь атак россиян в районе Волчанска.

«На Купянском направлении за сутки произошло три атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Новоплатоновки и Колесниковки», – написали в Генштабе.

Под авиаудары оккупантов попала Казачья Лопань – на населенный пункт враг сбросил два КАБа.

08:19

Девятиэтажка горела на Салтовке – в огне погиб мужчина

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, пожар на Салтовке возник накануне в 11:15.

«Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горят домашние вещи в жилой комнате площади 10 м кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело 57-летнего мужчины. Локализация огня произошла в 11:30, ликвидация – в 12:16. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели выезжали тушить 14 пожаров, один из них возник из-за обстрелов РФ. Также пиротехники выявили и обезвредили 56 единиц взрывоопасных предметов.

07:48

Ночные взрывы в Харькове: из-за обстрелов пострадали трое людей

Взрывы в Харькове прозвучали накануне поздно вечером, около 22:00. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, враг выпустил по городу ракеты С-300/400. Вследствие удара повреждены жилые дома, также есть пострадавшие.

«Пострадали три гражданских: мужчины 22 и 38 лет, женщина 34 года. У всех острая реакция на стресс, медицинская помощь оказана на месте», – написал Синегубов.

07:05

Тревога в Харьковской области длилась всю ночь: Украину атаковали беспилотники 

Ночью тревога на Харьковщине длилась беспрерывно всю ночь. Ее объявили еще накануне вечером, в 20:54. А после полуночи, в 00:24, в Воздушных силах ВСУ зафиксировали группу «Шахедов» на западе Харьковщины. 

Вскоре добавилась и вражеская авиация, а жителей прифронтовых областей предупредили об угрозе авиаудара. 

Российские беспилотники летали над Украиной до самого утра. И хотя над нашей областью их больше не было — «Шахеды» периодически появлялись в соседних регионах. Отбой тревоги прозвучал в 05:22.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".