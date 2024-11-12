Побежала и попала под колесо: двухлетняя девочка погибла на Харьковщине (фото)
ДТП, в результате которого скончалась двухлетняя девочка, произошло в городе Златополь Харьковской области днем 12 ноября.
Правоохранители получили сообщение о ДТП в 13:25. Автомобиль Renault Trafic стоял на парковке. После того, как все пассажиры вышли, водитель сел за руль и начал двигаться прямо, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Ребенок побежал в направлении микроавтобуса и попал под колесо. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти ее жизнь не смогли», — сообщили в полиции.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 19:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП, в результате которого скончалась двухлетняя девочка, произошло в городе Златополь Харьковской области днем 12 ноября.".