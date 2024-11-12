Побежала и попала под колесо: двухлетняя девочка погибла на Харьковщине (фото)

ДТП, в результате которого скончалась двухлетняя девочка, произошло в городе Златополь Харьковской области днем 12 ноября.

Правоохранители получили сообщение о ДТП в 13:25. Автомобиль Renault Trafic стоял на парковке. После того, как все пассажиры вышли, водитель сел за руль и начал двигаться прямо, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Ребенок побежал в направлении микроавтобуса и попал под колесо. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти ее жизнь не смогли», — сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка.