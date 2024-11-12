Live
  • Вт 12.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.3
  • EUR 43.99

Побігла і потрапила під колесо: 2-річна дівчинка загинула на Харківщині (фото)

Події 19:22   12.11.2024
Олена Нагорна
Побігла і потрапила під колесо: 2-річна дівчинка загинула на Харківщині (фото)

ДТП, внаслідок якої загинула дворічна дівчинка, сталася у місті Златопіль Харківської області вдень 12 листопада.

Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП о 13:25. Автомобіль Renault Trafic стояв на парковці. Після того, як усі пасажири вийшли, водій сів за кермо і почав рухатися прямо, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Дівчинка побігла в напрямку мікроавтобуса та потрапила під колесо. Дитину у важкому стані доправили до лікарні, але врятувати її життя не змогли”, – повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі дитини.

Читайте також: Велосипедист загинув у ДТП на Харківщині (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Знайти роботу й отримати грант: які можливості є в переселенців на Харківщині
Знайти роботу й отримати грант: які можливості є в переселенців на Харківщині
12.11.2024, 19:51
Побігла і потрапила під колесо: 2-річна дівчинка загинула на Харківщині (фото)
Побігла і потрапила під колесо: 2-річна дівчинка загинула на Харківщині (фото)
12.11.2024, 19:22
БпЛА «Молния-1» вперше била РФ по Харкову: у чому особливість нового дрона
БпЛА «Молния-1» вперше била РФ по Харкову: у чому особливість нового дрона
12.11.2024, 18:45
По Харкову знову вдарив ворожий дрон: «приліт» у Слобідскому районі (відео)
По Харкову знову вдарив ворожий дрон: «приліт» у Слобідскому районі (відео)
12.11.2024, 20:17
Харківщині до бебібуму – як до Місяця – демографиня Лібанова
Харківщині до бебібуму – як до Місяця – демографиня Лібанова
12.11.2024, 20:05
ВЛК, де всі придатні, діра біля ТЦК за $4000: звіт голови комісії ВР Скороход
ВЛК, де всі придатні, діра біля ТЦК за $4000: звіт голови комісії ВР Скороход
12.11.2024, 16:49

Новини за темою:

15:30
Небайдужість допомогла повернутися додому в Харкові хлопчику, який заблукав
13:26
“Я такої людської трагедії давно не бачила” – віцемерка Харкова про “приліт”
21:37
Головні новини 22.09: удар ФАБ біля 16-поверхівки у Харкові, “просування” РФ
00:17
Серед постраждалих через удар по Харкову є діти (оновлено)
16:31
Гуляла без дорослих: 10-дитина впала з будівлі на Харківщині – поліція

Ви читали новину: «Побігла і потрапила під колесо: 2-річна дівчинка загинула на Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 19:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП, внаслідок якої загинула дворічна дівчинка, сталася у місті Златопіль Харківської області вдень 12 листопада.".