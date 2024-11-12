Побігла і потрапила під колесо: 2-річна дівчинка загинула на Харківщині (фото)

ДТП, внаслідок якої загинула дворічна дівчинка, сталася у місті Златопіль Харківської області вдень 12 листопада.

Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП о 13:25. Автомобіль Renault Trafic стояв на парковці. Після того, як усі пасажири вийшли, водій сів за кермо і почав рухатися прямо, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Дівчинка побігла в напрямку мікроавтобуса та потрапила під колесо. Дитину у важкому стані доправили до лікарні, але врятувати її життя не змогли”, – повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Правоохоронці з’ясовують обставини загибелі дитини.