Новини Харкова — головне за 12 листопада: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:33

Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми

На Харківському напрямку ЗСУ стримали вісім атак росіян у районі Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки”, – написали в Генштабі.

Під авіаудари окупантів потрапила Козача Лопань – на населений пункт ворог скинув два КАБи.

08:19

Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа на Салтівці виникла напередодні об 11.15.

“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горять домашні речі в житловій кімнаті площі 10 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 57-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась об 11:30, ліквідація – о 12:16. Причина загоряння встановлюється”, – написали у ДСНС.

Всього за добу рятувальники виїжджали гасити 14 пожеж, одна з них виникла через обстріл РФ. Також піротехніки виявили та знешкодили 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.

07:48

Нічні вибухи в Харкові: через обстріли постраждали троє людей

Вибухи в Харкові пролунали напередодні пізно ввечері, близько 22:00. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог випустив по місту ракети С-300/400. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, також є постраждалі.

“Постраждали троє цивільних: чоловіки 22 та 38 років, жінка 34 роки. У всіх гостра реакція на стрес, медична допомога надана на місці“, – написав Синєгубов.

07:05

Тривога на Харківщині тривала всю ніч: Україну атакували безпілотники

Вночі тривога на Харківщині тривала безперервно всю ніч. Її оголосили ще напередодні увечері, о 20:54. А після опівночі о 00:24 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували групу «Шахедів» на заході Харківщини.

Незабаром додалася і ворожа авіація, а мешканців прифронтових областей попередили про загрозу авіаудару.

Російські безпілотники літали над Україною до самого ранку. І хоча над нашою областю їх більше не було – «Шахеди» періодично з’являлися в сусідніх регіонах. Відбій тривоги пролунав о 05.22.