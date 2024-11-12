Live
  • Вт 12.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.3
  • EUR 43.99

Новини Харкова — головне за 12 листопада: як минула ніч

Україна 08:33   12.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 12 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:33

Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми

На Харківському напрямку ЗСУ стримали вісім атак росіян у районі Вовчанська.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Новоплатонівки та Колісниківки”, – написали в Генштабі.

Під авіаудари окупантів потрапила Козача Лопань – на населений пункт ворог скинув два КАБи.

08:19

Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік

За даними облуправління ДСНС у Харківській області, пожежа на Салтівці виникла напередодні об 11.15.

“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горять домашні речі в житловій кімнаті площі 10 м кв. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 57-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась об 11:30, ліквідація – о 12:16. Причина загоряння встановлюється”, – написали у ДСНС.

Всього за добу рятувальники виїжджали гасити 14 пожеж, одна з них виникла через обстріл РФ. Також піротехніки виявили та знешкодили 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.

07:48

Нічні вибухи в Харкові: через обстріли постраждали троє людей

Вибухи в Харкові пролунали напередодні пізно ввечері, близько 22:00. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог випустив по місту ракети С-300/400. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки, також є постраждалі.

“Постраждали троє цивільних: чоловіки 22 та 38 років, жінка 34 роки. У всіх гостра реакція на стрес, медична допомога надана на місці“, – написав Синєгубов.

07:05

Тривога на Харківщині тривала всю ніч: Україну атакували безпілотники 

Вночі тривога на Харківщині тривала безперервно всю ніч. Її оголосили ще напередодні увечері, о 20:54. А після опівночі о 00:24 у Повітряних силах ЗСУ зафіксували групу «Шахедів» на заході Харківщини. 

Незабаром додалася і ворожа авіація, а мешканців прифронтових областей попередили про загрозу авіаудару. 

Російські безпілотники літали над Україною до самого ранку. І хоча над нашою областю їх більше не було – «Шахеди» періодично з’являлися в сусідніх регіонах. Відбій тривоги пролунав о 05.22.

Читайте також: Сьогодні 12 листопада: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми
Генштаб: 11 разів ворог наступав на Харківщині, де СОУ відбивали штурми
12.11.2024, 08:29
Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік
Дев’ятиповерхівка горіла на Салтівці – у вогні загинув чоловік
12.11.2024, 08:15
Окупація Колісниківки та Вовчанська: в ISW спростували «перемоги», заявлені РФ
Окупація Колісниківки та Вовчанська: в ISW спростували «перемоги», заявлені РФ
12.11.2024, 08:05
Нічні вибухи в Харкові: через обстріли постраждали троє людей
Нічні вибухи в Харкові: через обстріли постраждали троє людей
12.11.2024, 07:44
Новини Харкова — головне за 12 листопада: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 12 листопада: як минула ніч
12.11.2024, 08:33
Росіяни просунулися на Харківщині: у Deep State показали, де наступають
Росіяни просунулися на Харківщині: у Deep State показали, де наступають
12.11.2024, 07:27

Новини за темою:

22:22
Новини Харкова — головне за 11.11: новий голова Нацполіції Харківщини, вибухи
22:15
Новини Харкова – головне за 8.11: постраждав Держпром, підпільний покер-клуб
22:06
Новини Харкова – головне за 7.11: вісім громад не розпочали опалювальний сезон
22:06
Новини Харкова — головне 2.11: обстріли Харківщини, поранені, наступ РФ
21:41
Новини Харкова — головне 1.11: вибухи пролунали, “приліт” у житловий будинок

Ви читали новину: «Новини Харкова — головне за 12 листопада: як минула ніч»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 08:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".