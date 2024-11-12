Майже 400 вікон вибиті у двох районах Харкова через удари РФ (фото)

Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова, який стався пізно ввечері напередодні.

За даними Харківської міськради, станом на 9:00 у Холодногірському і Новобаварському районах пошкоджені не менше 24 будівель. У квартирах вибито 200 вікон, у місцях загального користування – 181.

Наразі працівники КП «Харківспецбуд» закривають контури пошкоджених вікон у будинках в Новобаварському районі, додали в мерії.

Крім цього, працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло, габаритне сміття та впорядковують територію в Новобаварському районі.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунали 12 листопада близько 22.00. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” у Новобаварському та Холодногірському районі. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог випустив містом ракети С-300/400. Постраждали троє людей – у всіх гостра реакція на стрес.