Live
  • Вт 12.11.2024
  • Харків  +5°С
  • USD 41.3
  • EUR 43.99

Майже 400 вікон вибиті у двох районах Харкова через удари РФ (фото)

Суспільство 12:34   12.11.2024
Вікторія Яковенко
Майже 400 вікон вибиті у двох районах Харкова через удари РФ (фото) Фото: Харківська міськрада

Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова, який стався пізно ввечері напередодні.

За даними Харківської міськради, станом на 9:00 у Холодногірському і Новобаварському районах пошкоджені не менше 24 будівель. У квартирах вибито 200 вікон, у місцях загального користування – 181.

Наразі працівники КП «Харківспецбуд» закривають контури пошкоджених вікон у будинках в Новобаварському районі, додали в мерії.

удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада
удар по Харькову
Фото: Харківська міськрада

Крім цього, працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло, габаритне сміття та впорядковують територію в Новобаварському районі.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунали 12 листопада близько 22.00. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” у Новобаварському та Холодногірському районі. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог випустив містом ракети С-300/400. Постраждали троє людей – у всіх гостра реакція на стрес.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Харків’янина підозрюють у жорстокому побитті коханої: жінка померла не одразу
Харків’янина підозрюють у жорстокому побитті коханої: жінка померла не одразу
12.11.2024, 13:14
Майже 400 вікон вибиті у двох районах Харкова через удари РФ (фото)
Майже 400 вікон вибиті у двох районах Харкова через удари РФ (фото)
12.11.2024, 12:34
Чоловік впав на рейки у метро Харкова. Він помер – ЗМІ
Чоловік впав на рейки у метро Харкова. Він помер – ЗМІ
12.11.2024, 12:07
Дистанційне розмінування на Харківщині: як машини допомагають саперам ДСНС
Дистанційне розмінування на Харківщині: як машини допомагають саперам ДСНС
12.11.2024, 11:51
Новини Харкова — головне за 12.11: удари по Харкову, у пожежі загинув чоловік
Новини Харкова — головне за 12.11: удари по Харкову, у пожежі загинув чоловік
12.11.2024, 12:38
Майже сотню військових втратила РФ на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”
Майже сотню військових втратила РФ на Харківському напрямку – ОТУВ “Харків”
12.11.2024, 11:38

Новини за темою:

16:21
Олень, фотозона і сніжинка: Харків продожують прикрашати до новорічних свят
14:21
Два варіанти полотнищ: що із прапором України в Харкові після буревію (відео)
13:14
Наслідки атаки БпЛА «Герань-2» на Харків усувають комунальники (фото)
12:09
Що накоїв сильний вітер у Харкові, показали комунальники (фото)
14:51
Новорічні декорації почали встановлювати у Харкові: на яких локаціях (фото)

Ви читали новину: «Майже 400 вікон вибиті у двох районах Харкова через удари РФ (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 12:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова, який стався пізно ввечері напередодні.".