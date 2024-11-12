Майже 400 вікон вибиті у двох районах Харкова через удари РФ (фото)
Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова, який стався пізно ввечері напередодні.
За даними Харківської міськради, станом на 9:00 у Холодногірському і Новобаварському районах пошкоджені не менше 24 будівель. У квартирах вибито 200 вікон, у місцях загального користування – 181.
Наразі працівники КП «Харківспецбуд» закривають контури пошкоджених вікон у будинках в Новобаварському районі, додали в мерії.
Крім цього, працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають бите скло, габаритне сміття та впорядковують територію в Новобаварському районі.
Нагадаємо, кілька вибухів пролунали 12 листопада близько 22.00. За даними мера Ігоря Терехова, “прилетіло” у Новобаварському та Холодногірському районі. Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, ворог випустив містом ракети С-300/400. Постраждали троє людей – у всіх гостра реакція на стрес.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, міськрада, обстріл, окна, удар, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майже 400 вікон вибиті у двох районах Харкова через удари РФ (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2024 в 12:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають наслідки обстрілу Харкова, який стався пізно ввечері напередодні.".