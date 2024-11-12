Почти 400 окон выбиты в двух районах Харькова из-за ударов РФ (фото)

Коммунальщики устраняют последствия обстрела Харькова, произошедшего поздно вечером накануне.

По данным Харьковского горсовета, по состоянию на 9:00 в Холодногорском и Новобаварском районах повреждены не менее 24 зданий. В квартирах выбиты 200 окон, в местах общего использования – 181.

Работники КП «Харьковспецстрой» закрывают контуры поврежденных окон в домах в Новобаварском районе, добавили в мэрии.

Кроме этого, работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла, габаритный мусор и упорядочивают территорию в Новобаварском районе.

Напомним, несколько взрывов прозвучали 12 ноября около 22:00. По данным мэра Игоря Терехова, «прилетело» в Новобаварском и Холодногорском районе. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, враг выпустил по городу ракеты С-300/400. Пострадали три человека — у всех острая реакция на стресс.