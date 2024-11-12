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Почти 400 окон выбиты в двух районах Харькова из-за ударов РФ (фото)

Общество 12:34   12.11.2024
Виктория Яковенко
Почти 400 окон выбиты в двух районах Харькова из-за ударов РФ (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики устраняют последствия обстрела Харькова, произошедшего поздно вечером накануне.

По данным Харьковского горсовета, по состоянию на 9:00 в Холодногорском и Новобаварском районах повреждены не менее 24 зданий. В квартирах выбиты 200 окон, в местах общего использования – 181.

Работники КП «Харьковспецстрой» закрывают контуры поврежденных окон в домах в Новобаварском районе, добавили в мэрии.

удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

Кроме этого, работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла, габаритный мусор и упорядочивают территорию в Новобаварском районе.

Напомним, несколько взрывов прозвучали 12 ноября около 22:00. По данным мэра Игоря Терехова, «прилетело» в Новобаварском и Холодногорском районе. Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, враг выпустил по городу ракеты С-300/400. Пострадали три человека — у всех острая реакция на стресс.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики устраняют последствия обстрела Харькова, произошедшего поздно вечером накануне.".