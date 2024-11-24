Live
  • Нд 24.11.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.29
  • EUR 43.47

Пожежа у харківській багатоповерхівці: жінка отримала опіки

Події 13:43   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежа у харківській багатоповерхівці: жінка отримала опіки

Як повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області, пожежа виникла близько опівдня на вулиці Людвіга Свободи. 

До місця події направлено 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 1 на автодрабині. На момент прибуття вогнеборців горіла квартира на 12 поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала 15 м кв.“, – написали рятувальники.

У пожежі постраждала жінка 1973 року народження. Займання ліквідували о 12:36, причину його виникнення встановлюють.

Читайте також: Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили шість пожеж – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Пожежа у харківській багатоповерхівці: жінка отримала опіки
Пожежа у харківській багатоповерхівці: жінка отримала опіки
24.11.2024, 13:43
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
Ворог окупував частину територій на Куп’янщині – у Deep State оновили карти
24.11.2024, 07:22
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
Військова допомога США пішла з молотка в Харкові: на що збирали гроші (сюжет)
23.11.2024, 09:09
Втік до Німеччини та зґвалтував там вагітну: харків’янин отримав вирок
Втік до Німеччини та зґвалтував там вагітну: харків’янин отримав вирок
24.11.2024, 11:47
Новини Харкова – головне за 24.11: пожежа в харківській багатоповерхівці, бої
Новини Харкова – головне за 24.11: пожежа в харківській багатоповерхівці, бої
24.11.2024, 14:18
Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео)
Лінія зіткнення на Куп’янщині стабілізувалась – Беседін пояснив чому (відео)
23.11.2024, 21:00

Новини за темою:

08:31
Пожежі на Харківщині: співробітники ДСНС за добу загасили 12 загорянь
08:02
ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини
14:17
Харківщина у вогні: що ускладнює гасити пожежі, розповів Синєгубов
21:20
“Не внаслідок бойових дій”: на Харківщині спалахнув газопровід (відео)
12:15
Масштабна пожежа спалахнула на складах із фарбою у Харкові

Ви читали новину: «Пожежа у харківській багатоповерхівці: жінка отримала опіки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 13:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області, пожежа виникла близько полудня на вулиці Людвіга Свободи. ".