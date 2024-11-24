Пожежа у харківській багатоповерхівці: жінка отримала опіки
Як повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області, пожежа виникла близько опівдня на вулиці Людвіга Свободи.
“До місця події направлено 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 1 на автодрабині. На момент прибуття вогнеборців горіла квартира на 12 поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала 15 м кв.“, – написали рятувальники.
У пожежі постраждала жінка 1973 року народження. Займання ліквідували о 12:36, причину його виникнення встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 13:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області, пожежа виникла близько полудня на вулиці Людвіга Свободи. ".