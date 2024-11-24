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Пожар в харьковской многоэтажке: женщина получила ожоги

Происшествия 13:43   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Пожар в харьковской многоэтажке: женщина получила ожоги

Как сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, пожар возник около полудня на улице Людвига Свободы. 

«К месту происшествия направлено 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 на автолестнице. На момент прибытия пожарных горела квартира на 12 этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила 15 кв.», – написали в ГСЧС.

В пожаре пострадала женщина 1973 года рождения. Возгорание ликвидировали в 12:36, причину его возникновения устанавливают.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области, пожар возник около полудня на улице Людвига Свободы. ".