Вночі – до 6 градусів морозу: погода в Харкові та області на 26 листопада

У вівторок, 26 листопада, на Харківщині хмарно із проясненнями, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.