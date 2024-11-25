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Вночі – до 6 градусів морозу: погода в Харкові та області на 26 листопада

Погода 18:22   25.11.2024
Олена Нагорна
Вночі – до 6 градусів морозу: погода в Харкові та області на 26 листопада Фото: Василь Голосний

У вівторок, 26 листопада, на Харківщині хмарно із проясненнями, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер північно-східний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Вночі – до 6 градусів морозу: погода в Харкові та області на 26 листопада»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 18:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 26 листопада, на Харківщині хмарно із проясненнями, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця".