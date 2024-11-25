Вночі – до 6 градусів морозу: погода в Харкові та області на 26 листопада
Фото: Василь Голосний
У вівторок, 26 листопада, на Харківщині хмарно із проясненнями, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер північно-східний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 26 листопада, на Харківщині хмарно із проясненнями, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця".