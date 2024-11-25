Ночью — до 6 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, на Харьковщине облачно с прояснениями, без осадков. По области на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.