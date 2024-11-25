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Ночью — до 6 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 ноября

Погода 18:22   25.11.2024
Елена Нагорная
Ночью — до 6 градусов мороза: прогноз погоды в Харькове и области на 26 ноября Фото: Василий Голосный

Во вторник, 26 ноября, на Харьковщине облачно с прояснениями, без осадков. По области на дорогах местами гололед.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 1 до 6 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер северо-восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 26 ноября, на Харьковщине облачно с прояснениями, без осадков. По области на дорогах местами гололед.".