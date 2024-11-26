Новорічні свята наближаються: ціни на солодкі подарунки в Харкові
У Харкові перед зимовими святами проаналізували ціни на подарункові набори солодощів.
Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР, вартість набору залежить від ваги, складу, виробника, оформлення тощо.
У середньому подарункові шоколадні набори коштують від 80 грн/100 г до 630 грн/850 г, а шоколадні фігурки – в середньому від 30 грн/шт.
Набори печива або пряників, які можна самостійно прикрасити глазур’ю (йде в комплекті), коштують від 185 до 350 грн.
Адвент-календарі з шоколадками та цукерками коштують від 250 до 600 грн.
«Порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на подарункові набори солодощів зросли на 10-15%», – зазначили у мерії.
Там також нагадали, що цикл зимових свят починає День святого Миколая, який відзначатиметься 6 грудня.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 13:30;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові перед зимовими святами проаналізували ціни на подарункові набори солодощів.".