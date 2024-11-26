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Новогодние праздники приближаются: цены на сладкие подарки в Харькове

Общество 13:30   26.11.2024
Виктория Яковенко
Новогодние праздники приближаются: цены на сладкие подарки в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В Харькове перед зимними праздниками проанализировали цены на подарочные наборы сладостей.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, стоимость набора зависит от веса, состава, производителя, оформления и т.п.

В среднем подарочные шоколадные наборы стоят от 80 грн/100 г до 630 грн/850 г, а шоколадные фигурки – от 30 грн/шт.

подарки Харьков
Фото: Харьковский горсовет

Наборы печенья или пряников, которые можно самостоятельно украсить глазурью (идет в комплекте), стоят от 185 до 350 грн.

подарки Харьков
Фото: Харьковский горсовет

Адвент-календари с шоколадками и конфетами стоят от 250 до 600 грн.

подарки Харьков
Фото: Харьковский горсовет

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на подарочные наборы сладостей выросли на 10-15%», — отметили в мэрии.

Там также напомнили, что цикл зимних праздников начинает День святого Николая, который будет отмечаться 6 декабря.

подарки Харьков
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 13:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове перед зимними праздниками проанализировали цены на подарочные наборы сладостей.".