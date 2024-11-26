Новогодние праздники приближаются: цены на сладкие подарки в Харькове
В Харькове перед зимними праздниками проанализировали цены на подарочные наборы сладостей.
Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, стоимость набора зависит от веса, состава, производителя, оформления и т.п.
В среднем подарочные шоколадные наборы стоят от 80 грн/100 г до 630 грн/850 г, а шоколадные фигурки – от 30 грн/шт.
Наборы печенья или пряников, которые можно самостоятельно украсить глазурью (идет в комплекте), стоят от 185 до 350 грн.
Адвент-календари с шоколадками и конфетами стоят от 250 до 600 грн.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на подарочные наборы сладостей выросли на 10-15%», — отметили в мэрии.
Там также напомнили, что цикл зимних праздников начинает День святого Николая, который будет отмечаться 6 декабря.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, новый год, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 13:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове перед зимними праздниками проанализировали цены на подарочные наборы сладостей.".