Новогодние праздники приближаются: цены на сладкие подарки в Харькове

В Харькове перед зимними праздниками проанализировали цены на подарочные наборы сладостей.

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС, стоимость набора зависит от веса, состава, производителя, оформления и т.п.

В среднем подарочные шоколадные наборы стоят от 80 грн/100 г до 630 грн/850 г, а шоколадные фигурки – от 30 грн/шт.

Наборы печенья или пряников, которые можно самостоятельно украсить глазурью (идет в комплекте), стоят от 185 до 350 грн.

Адвент-календари с шоколадками и конфетами стоят от 250 до 600 грн.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на подарочные наборы сладостей выросли на 10-15%», — отметили в мэрии.

Там также напомнили, что цикл зимних праздников начинает День святого Николая, который будет отмечаться 6 декабря.