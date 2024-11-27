Вночі може сніжити: прогноз погоди в Харкові та області на 28 листопада

У четвер, 28 листопада, у Харкові та області вночі можливий невеликий сніг та слабкий туман, який триматиметься і вранці. Вдень опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 1 до 3 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вдень – від 1 морозу до 4 тепла.

Вітер північно-західний – 3-8 м/с.