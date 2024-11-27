Ночью может снежить: прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября
В четверг, 28 ноября, в Харькове и области ночью возможен небольшой снег и слабый туман, который будет держаться и утром. Днем осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 1 мороза до 4 тепла.
Ветер северо-западный — 3-8 м/с.
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- • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 28 ноября, в Харькове и области ночью возможен небольшой снег и слабый туман, который будет держаться и утром. Днем осадки не прогнозируют".