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Ночью может снежить: прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября

Погода 18:59   27.11.2024
Елена Нагорная
Ночью может снежить: прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября

В четверг, 28 ноября, в Харькове и области ночью возможен небольшой снег и слабый туман, который будет держаться и утром. Днем осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер северо-западный — 3-8 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 ноября 2024 в 18:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 28 ноября, в Харькове и области ночью возможен небольшой снег и слабый туман, который будет держаться и утром. Днем осадки не прогнозируют".