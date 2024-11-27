Ночью может снежить: прогноз погоды в Харькове и области на 28 ноября

В четверг, 28 ноября, в Харькове и области ночью возможен небольшой снег и слабый туман, который будет держаться и утром. Днем осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем — от 1 до 3 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер северо-западный — 3-8 м/с.