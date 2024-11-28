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Вісім штурмів на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00

Суспільство 16:50   28.11.2024
Вікторія Яковенко
Вісім штурмів на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Дев’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми в районах Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Наразі бої тривають у трьох локаціях.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Вісім штурмів на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. ".