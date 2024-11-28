Вісім штурмів на Харківському напрямку, дев’ять – на Куп’янському: ГШ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Дев’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми в районах Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Наразі бої тривають у трьох локаціях.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти вісім разів штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого. ".