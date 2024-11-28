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Восемь штурмов на Харьковском направлении, девять – на Купянском: ГШ на 16:00

Общество 16:50   28.11.2024
Виктория Яковенко
Восемь штурмов на Харьковском направлении, девять – на Купянском: ГШ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Девять раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы в районах Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Сейчас бои продолжаются в трех локациях.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. ".