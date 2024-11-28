Восемь штурмов на Харьковском направлении, девять – на Купянском: ГШ на 16:00

На Харьковском направлении оккупанты восемь раз штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Тихого и Глубокого. Ситуация контролируемая, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Девять раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы в районах Голубовки, Кондрашовки, Зеленого Гая, Райгородки, Лозовой и Кругляковки. Сейчас бои продолжаются в трех локациях.