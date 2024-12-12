Будівлю у Харкові за 1,5 млн грн незаконно віддали чоловіку: що вирішив суд

У власність держави повернули приміщення вартістю 1,5 млн гривень у Харкові. Правоохоронці з’ясували, що будівлю у 2020 році незаконно віддали у приватні руки.

За даними Харківської обласної прокуратури, йдеться про двоповерхову нежитлову будівлю площею понад 500 кв. м на вул. Малій Гончарівській. Встановлено, що державним реєстратором Крисинської сільської ради Богодухівського району на підставі заяви фізособи зареєстровано право приватної власності на зазначену будівлю.

«На підтвердження права власності на це майно громадянином надано договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі нежитлової будівлі, датовані ще 2002 роком, згідно з якими будівля нібито була придбана ним як переможцем торгів на біржі. Продавцем будівлі в протоколі торгів теж була вказана відповідна фізична особа, у власності якої ця будівля в дійсності не перебувала. За інформацією біржі, документи щодо проведення відповідних торгів відсутні», – з’ясували правоохоронці.

У прокуратурі зазначили, що за наявними документами, дійсним власником приміщення є держава в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, балансоутримувач – ДП «Державне художньо-творче виробниче підприємство».

А чоловік, на ім’я якого незаконно зареєстрували право власності, у 2021 році помер, спадкоємців не мав.

Тож правоохоронці подали до суду позов про визнання права власності держави на вказану будівлю. Суд його задовольнив. Наразі рішення виконано.