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Здание в Харькове за 1,5 млн грн незаконно отдали мужчине: что решил суд

Общество 12:12   12.12.2024
Виктория Яковенко
Здание в Харькове за 1,5 млн грн незаконно отдали мужчине: что решил суд Фото: Харьковская областная прокуратура

В собственность государства вернули помещение стоимостью 1,5 млн гривен в Харькове. Правоохранители выяснили, что здание в 2020 году незаконно отдали в частные руки.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет о двухэтажном нежилом здании площадью более 500 кв. м по ул. Малой Гончаровской. Установлено, что государственным регистратором Крисинского сельского совета Богодуховского района на основании заявления физлица зарегистрировано право частной собственности на указанное здание.

«В подтверждение права собственности на это имущество гражданином предоставлен договор купли-продажи и акт приема-передачи нежилого здания, датированные еще 2002 годом, согласно которым здание якобы было приобретено им как победителем торгов на бирже. Продавцом здания в протоколе торгов тоже было указано соответствующее физическое лицо, в собственности которого это здание в действительности не находилось. По информации биржи, документы о проведении соответствующих торгов отсутствуют», — выяснили правоохранители.

В прокуратуре отметили, что по имеющимся документам действительным собственником помещения является государство в лице Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, балансодержатель – ГП «Государственное художественно-творческое производственное предприятие».

А мужчина, на имя которого незаконно зарегистрировали право собственности, в 2021 году умер, наследников не было.

Поэтому правоохранители подали в суд иск о признании права собственности государства на указанное здание. Суд его удовлетворил. Сейчас решение выполнено.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В собственность государства вернули помещение стоимостью 1,5 млн гривен в Харькове. Правоохранители выяснили, что здание в 2020 году незаконно отдали в частные руки.".