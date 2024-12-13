Денис Парамонов подарував інтерактивну дошку дитячому центру “Гіппократ”

Благодійний фонд Дениса Парамонова подарував Харківському регіональному клінічному центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ» дороговартісну інтерактивну дошку, що допоможе фахівцям центру швидше ставити на ноги діточок з різноманітними вадами, а також проводить ремонт бомбосховищ.

Про це йдеться на сайті Фонду Дениса Парамонова.

Клінічний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ» потребував спеціальної інтерактивної дошки вже давно, але через її високу вартість, не міг дозволити її придбання. Розв’язати проблемне питання допоміг меценат, засновник SMK Group Денис Парамонов.

«Центру «Гіппократ» знаний не лише на усю Харківщину, але й далеко за її межами. До лютого 2022 року тут навіть був стаціонар, де перебували важкохворі дітки. Наразі заклад надає консультативну допомогу, також тут працює мобільна паліативна служба з виїздом у різні куточки Харківщини, — зазначив меценат Денис Парамонов. – Розуміємо, як сьогодні важко подібним закладам, тому ми з відкритим серцем долучилися до доброї справи, подарувавши багатофункціональну інтерактивну дошку вартістю понад 130 тис. грн»

Своєю чергою директор закладу Роман Марабян зізнався, що подарувавши інтерактивну дошку Фонд Дениса Парамонова здійснив багаторічну мрію фахівців Центру. Він зазначив, що зробити життя діточок з різноманітними вадами якіснішим та адаптувати до побуту — завдання медустанови та лише так можна зробити, щоб діти не потрапляли в інтернатну систему, а виховувалися в сімейному оточенні.

«Тепер ми на сучасному рівні зможемо проводити корекційні заняття з дітками з дитячим церебральним паралічем та з іншими захворюваннями. Ця дошка надасть величезні можливості й для нашого центру це буде величезний технологічний прорив у реабілітації дітей», — підкреслив Роман Марабян.

Він також додав, що велика кількість діточок, які потребують підтримки фахівців Центру, не залишили область і очікують на допомогу. Разом з тим сучасні реалії призвели до виникнення нових викликів для команди центру «Гіппократ».

«Ми маємо надавати допомогу дітям в більш безпечних умовах. Тому вирішили навести лад в наших підвальних приміщеннях, щоб зробити якісні ремонтні роботи аби під час тривоги там могли перебувати наші працівники та діти, які в нас проходять реабілітацію. Але для цього потрібно провести дороговартісний ремонт у підвалах. Фонд Дениса Парамонова сам запропонував таку підтримку і ремонтні роботи вже тривають», — резюмував Роман Марабян.

Нагадаємо, Фонд Дениса Парамонова в рамках своєї програми ЗДОРОВІ надав високоякісне та дороговартісне обладнання, а також різноманітне оснащення для 650 лікарень країни. Задля цих потреб меценат та засновник благодійного фонду Денис Парамонов залучає велику кількість власних коштів, а також віддає на благодійність свої автівки, щоб підтримати якомога більше медзакладів.