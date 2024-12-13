Денис Парамонов подарил интерактивную доску детскому центру «Гиппократ»

Благотворительный фонд Дениса Парамонова подарил Харьковскому региональному клиническому центру медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» дорогостоящую интерактивную доску, которая поможет специалистам центра быстрее ставить на ноги детей с различными ограниченными возможностями, а также производит ремонт бомбоубежищ.

Об этом идет речь на сайте Фонда Дениса Парамонова.

Клинический центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» нуждался в специальной интерактивной доске уже давно, но из-за ее высокой стоимости не мог позволить себе ее приобретение. Решить проблемный вопрос помог меценат, основатель SMK Group Денис Парамонов.

«Центр «Гиппократ» известен не только на всю Харьковщину, но и далеко за ее пределами. До февраля 2022 здесь даже был стационар, где находились тяжелобольные детки. Сейчас учреждение оказывает консультативную помощь, также здесь работает мобильная паллиативная служба с выездом в разные уголки Харьковщины, — отметил меценат Денис Парамонов. — Понимаем, как сегодня тяжело подобным учреждениям, поэтому мы с открытым сердцем приобщились к доброму делу, подарив многофункциональную интерактивную доску стоимостью более 130 тыс. грн»

В свою очередь, директор учреждения Роман Марабян признался, что подарив интерактивную доску Фонд Дениса Парамонова осуществил многолетнюю мечту специалистов Центра. Он отметил, что сделать жизнь детишек с различными недостатками более качественной и адаптировать к быту — задачу медучреждения и только так можно сделать, чтобы дети не попадали в интернатную систему, а воспитывались в семейном окружении.

«Теперь мы на современном уровне сможем проводить коррекционные занятия с детьми с детским церебральным параличом и другими заболеваниями. Эта доска предоставит огромные возможности и для нашего центра будет огромный технологический прорыв в реабилитации детей», — подчеркнул Роман Марабян.

Он также добавил, что большое количество детишек, нуждающихся в поддержке специалистов Центра, не покинули область и ожидают помощи. Вместе с тем, современные реалии привели к возникновению новых вызовов для команды центра «Гиппократ».

«Мы должны оказывать помощь детям в более безопасных условиях. Поэтому решили навести порядок в наших подвальных помещениях, чтобы сделать качественные ремонтные работы, чтобы во время тревоги там могли находиться наши работники и дети, которые у нас проходят реабилитацию. Но для этого нужно провести дорогостоящий ремонт в подвалах. Фонд Дениса Парамонова сам предложил такую ​​поддержку и ремонтные работы уже продолжаются», – резюмировал Роман Марабян.

Напомним, Фонд Дениса Парамонова в рамках своей программы ЗДОРОВЫЕ предоставил высококачественное и дорогостоящее оборудование, а также разнообразное оснащение для 650 больниц страны. В этих целях меценат и основатель благотворительного фонда Денис Парамонов привлекает большое количество собственных средств, а также отдает на благотворительность свои автомобили, чтобы поддержать как можно больше медучреждений.