На Харківщині – понад 42 тис. учасників бойових дій: які пільги й допомога

В Харківській області наразі зареєстровані понад 42 тисячі учасників бойових дій, майже дві тисячі осіб з інвалідністю внаслідок війни та 1165 дітей загиблих захисників і захисниць, повідомили у ХОВА.

«Регіональною програмою підтримки передбачені пільги на кредитування, адресна грошова допомога для воїнів, що повернулися з полону, покриття 50% вартості житлово-комунальних послуг для захисників і захисниць, санаторно-курортне лікування тощо», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов під час зустрічі міністра у справах ветеранів України Наталії Калмикової, очільників громад регіону, ветеранів і ветеранок та представників громадських організацій.

На заході зокрема говорили про нову стратегію ветеранської політики до 2030 року, яку ухвалили 29 листопада, передає ХОВА.

«Нова стратегія ветеранської політики – це всебічна підтримка ветеранів і ветеранок, членів їх сімей та родин полеглих воїнів. Вона передбачає покращення медичного обслуговування, розвиток реабілітації, підтримку ментального здоров’я, створення нових можливостей для працевлаштування та розвитку, а також вшанування пам’яті загиблих захисників», – розповіла Калмикова.