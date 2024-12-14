На Харьковщине — 42 тыс. участников боевых действий: какие льготы и помощь
В Харьковской области зарегистрированы более 42 тысяч участников боевых действий, почти две тысячи человек с инвалидностью в результате войны и 1165 детей погибших защитников, сообщили в ХОВА.
«Региональной программой поддержки предусмотрены льготы на кредитование, адресная денежная помощь для вернувшихся из плена воинов, покрытие 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг для защитников и защитниц, санаторно-курортное лечение и т.д.», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов во время встречи министра по делам ветеранов Украины Натальи Калмыковой, руководителей громад региона, ветеранов и представителей общественных организаций.
На мероприятии, в частности, говорили о новой стратегии ветеранской политики до 2030 года, принятой 29 ноября, передает ХОВА.
«Новая стратегия ветеранской политики – это всесторонняя поддержка ветеранов, членов их семей и семей погибших воинов. Она предусматривает улучшение медицинского обслуживания, развитие реабилитации, поддержку ментального здоровья, создание новых возможностей для трудоустройства и развития, а также почтение памяти погибших защитников», — рассказала Калмыкова.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, Олег Синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2024 в 18:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области зарегистрированы более 42 тысяч участников боевых действий, почти две тысячи человек с инвалидностью в результате войны и 1165 детей погибших защитников.".