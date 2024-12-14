На Харьковщине — 42 тыс. участников боевых действий: какие льготы и помощь

В Харьковской области зарегистрированы более 42 тысяч участников боевых действий, почти две тысячи человек с инвалидностью в результате войны и 1165 детей погибших защитников, сообщили в ХОВА.

«Региональной программой поддержки предусмотрены льготы на кредитование, адресная денежная помощь для вернувшихся из плена воинов, покрытие 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг для защитников и защитниц, санаторно-курортное лечение и т.д.», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов во время встречи министра по делам ветеранов Украины Натальи Калмыковой, руководителей громад региона, ветеранов и представителей общественных организаций.

На мероприятии, в частности, говорили о новой стратегии ветеранской политики до 2030 года, принятой 29 ноября, передает ХОВА.

«Новая стратегия ветеранской политики – это всесторонняя поддержка ветеранов, членов их семей и семей погибших воинов. Она предусматривает улучшение медицинского обслуживания, развитие реабилитации, поддержку ментального здоровья, создание новых возможностей для трудоустройства и развития, а также почтение памяти погибших защитников», — рассказала Калмыкова.